Zverev bleibt Turnier in München treu

Olympiasieger Alexander Zverev schlägt auch in den kommenden beiden Jahren beim ATP-Turnier in München auf. Dies gaben die Veranstalter des Sandplatzevents am Montag bekannt. 2017 und 2018 hat der 24 Jahre alte Hamburger den Titel an der Isar bereits gewinnen können.