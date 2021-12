Bundesliga: Nagelsmann über Kimmich & Champions League Los - die FC Bayern-PK vor Stuttgart-Spiel

Anzeige

Julian Nagelsmann berichtet vor dem Stuttgart-Spiel von einer Verletzung bei Jamal Musiala. Außerdem äußert er sich zur Impf-Entscheidung von Joshua Kimmich. Die PK zum Nachlesen.

Neue Sorgen beim FC Bayern.

Wie Trainer Julian Nagelsmann am Montag auf der Pressekonferenz des Rekordmeisters erklärt hat, droht Jungstar Jamal Musiala mit einem Knochenbruch auszufallen.

„Jamal hat sich den Mittelhandknochen gebrochen“, berichtete der Coach: „Er hat eine Schiene und könnte laut Regularien und Ärzten spielen. Am Ende ist es aber ein Schmerzthema. So ein Mittelhandknochen tut schon weh. Das werden wir abwarten müssen, wie er sich heute bewegt.“

Außerdem äußerte sich Nagelsmann auch zu Joshua Kimmich, der sich nun doch gegen Corona impfen lässt, und Atlético Madrid als Gegner im Achtelfinale der Champions League.

Der PK-Ticker zum Nachlesen.

+++ Nagelsmann über den VfB Stuttgart +++

Tabellarisch sind sie nicht ganz so gut wie letztes Jahr. Man kann sich auf sie aber unglaublich schwer vorbereiten. Ich kenne den Trainer sehr gut, wir haben uns 10 Monate das Zimmer geteilt. Wir hatten viele lustige, aber auch analytische Momente während der Fußballlehrer-Zeit. Ich schätze ihn unglaublich, er war auch mein Co-Trainer. Er ist ein Trainer mit großer Empathie, mit viel Fachwissen und einer herausragenden Kreativität. Er ist ein Mathematiker und so geht er auch an die Spiele heran. Er bereitet immer viel vor. Defensiv spielen sie sechs oder sieben verschiedene Grundordnungen, das kannst du kaum vorbereiten. Offensiv sind sie auch sehr variabel. Es ist ein sehr taffer Gegner, der uns sehr viel abverlangen wird. Gegen diese Variabilität kannst du fast nur punkten mit eigener Dominanz. Mit sehr aggressivem Verteidigen und einem sehr gepflegten Ballbesitzfußball, um sie nicht in ihre Abläufe kommen zu lassen.“

+++ Nagelsmann über Entwicklung des deutschen Fußballs“ +++

„Der DFB hat damals mit der Bewertung der NLZs eine extrem gute Entscheidung getroffen. Das hat auch die nächsten Jahre sehr positiv beeinflusst. Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen. Die Entscheidung, wie wir diesem Gap in finanzieller Hinsicht Herr werden, wird auch in Zukunft sehr wichtig sein. Wie kriegen wir es hin, Top-Talente zu entwickeln und zu scouten? Vielleicht auch, wie man andere Märkte ergründen kann, als das aktuell der Fall ist. Da muss man kreativ sein und das ist auch ein langwieriger Prozess. Damit wir im deutschen Fußball weiterhin in die richtige Richtung marschieren und international konkurrenzfähig bleiben oder noch konkurrenzfähiger werden.“

+++ Nagelsmann über die Bundesliga +++

„Ich würde mir wünschen, dass mehr Teams in die K.o.-Phase der Champions League kommen. Das war ja auch schon mal so. Es ist nicht so, dass alle immer in der Vorrunde ausscheiden. Man muss aber immer erstmal die Spiele anschauen, waren das überhaupt verdiente Niederlagen? Oder gab es Umstände, die blöd gelaufen sind für die Klubs. Das kann ich aus der Ferne nicht bewerten. Subjektiv finde ich es schade für die anderen Klubs.

Die Bundesliga ist prinzipiell eine sehr reizvolle Liga. Es wird guter Fußball gespielt und es gibt gewisse Regularien im Fußball, die gewisse Dinge mitbeeinflussen. Das ist völlig ohne Wertung. Es gibt Menschen, die das gut finden und Menschen, die das weniger gut finden.

Wenn man schaut, wer in der K.o.-Phase sind, sind das teilweise Mannschaften, die weniger Budget als Bayern München haben und auch ein paar superreiche Klubs. Wir sind jetzt natürlich das Zugpferd für die Bundesliga international. Für Dortmund oder Wolfsburg ist es natürlich nochmal schwieriger, sich auf dem internationalen Markt zu behaupten.“

+++ Nagelsmann über Gnabry +++

„Er ist wieder bereit, bei 100 Prozent. Das war er auch schon vor dem letzten Spiel. 100-prozentig vorhersagen kann man es nie bei so leichten, muskulären Problemen, da kann mein kein Hellseher sein. Er hat sich nach dem letzten Jahr auf jeden Fall wieder stabilisiert, er hat immer noch Spiele drin, wo er mehr zeigen könnte. Aber er hat trotzdem eine sehr gute Quote. Ich halte schon seit Jahren unglaublich viel von ihm, ich hatte ihn ja schon in Hoffenheim. Ich war damals schon schwer begeistert. Er wird uns noch viel Freude machen und wir brauchen ihn in Top-Verfassung. Es geht drum, dass er diese Leistung immer konstant bringt.“

+++ Nagelsmann über Fragen zu Corona und Impfen +++

„Das finde ich witzig, die Frage habe ich auch schon ziemlich oft bekommen – und jetzt wird wieder danach gefragt. Wenn das Jahr 2021 zu Ende geht, hoffe ich, dass wir das Pandemiethema kürzer behandeln dürfen, weil wir der Lage Herr werden.“

+++ Nagelsmann über den Bayern-Bonus +++

„Ich weiß nicht, ob es den gibt, das müssen sie die fragen, die es entscheiden. Am Ende gibt es immer Regeln. Sowohl mit dem Videoschiedsrichter und auch auf dem Feld. Alleine dass man darüber ewig diskutiert, zeigt, dass es nicht so eindeutig ist, wie der ein oder andere denkt. Wenn man über jede Szene fünf Stunden diskutieren kann, ist es offenbar nicht so eindeutig,“

+++ Nagelsmann über Kimmich +++

„Ich finde es gut, dass er sich den Medienvertretern gestellt hat, Und seine Gedanken, seine Gefühle geteilt hat, das finde ich wertvoll. Er hat das Heft des Handelns jetzt selbst in die Hand genommen, das finde ich immer gut. Überzeugungsarbeit habe ich keine geleistet, aber ich habe ihm schon meine Meinung über das Thema mitgeteilt.“

+++ Nagelsmann über die Ausfälle +++

Auf SPORT1-Nachfrage: „Ich hätte gerne alle Spieler dabei, aber es ist wie es ist. Ich kümmere mich um die, die dabei sind und bereite die vor. Wir sind in der Endphase eine kräftezehrenden Hinrunde und mit Ausfällen muss man umgehen.“

+++ Nagelsmann über Goretzka +++

„Bei Leon Goretzka haben wir das Knie noch ein bisschen extra behandelt und müssen schauen, wie es reagiert. Wir müssen sehen, inwieweit es Sinn macht, dass er trainiert und auch ob es Sinn macht, dass er sich in den Bus nach Stuttgart setzt. Wenn er schmerzfrei ist, aber das weiß ich noch nicht zu 100 Prozent.

Marcel Sabitzer wird heute wieder einsteigen, aber dass das unter der Kategorie sinnvoll eingeordnet ist, liegt auch nur daran, dass wir einige Ausfälle haben.

King war ein bisschen müde, das haben wir die letzten Wochen aber ganz gut gesteuert, um ihn fit zu halten. Aber da müssen wir sehen, ob das Sinn macht, um da keine Verletzung zu riskieren, auch weil wir ja schon am Freitag wieder spielen.“

+++ Nagelsmann vermeldet Handbruch bei Musiala +++

„Coco Tolisso ist angeschlagen, da entscheiden wir jetzt, ob er trainiert oder nicht. Es ist keine strukturelle Verletzung im Oberschenkel, aber trotzdem eine übermäßige Spannung.

Jamal hat sich den Mittelhandknochen gebrochen, ich glaube den vierten, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist geschient. Es ist schmerzabhängig, wir wissen nach den Bildern jetzt noch nicht, wie die Behandlung aussieht, da muss nach sechs, sieben Tagen nochmal ein Bild machen, um festzustellen, ob man operieren muss. Es kann nicht mehr passieren, als schon passiert es. Er hat eine Schiene und könnte laut Regularien und Ärzten spielen. Am Ende ist es aber ein Schmerzthema. So ein Mittelhandknochen tut schon weh. Das werden wir abwarten müssen, wie er sich heute bewegt.“

+++ Nagelsmann über Roca +++

„Es liegt immer am Spieler. Er trainiert sehr fleißig und ist charakterstark. Er lässt sich im Training nie hängen. Er ist ein sehr guter Fußballer und hat sich in den letzten Wochen gesteigert. Ich rechne das einem Spieler hoch an, wenn er so wenig spielt und dann trotzdem immer richtig Gas gibt.“

+++ Nagelsmann zu Atlético +++

„Gutes Los, guter Gegner“, meint Nagelsmann zu Atlético: „Es ist nicht so, dass sie nur hintendrin parken, sondern sie haben auch gute Qualität nach vorne. Es ist ein Klub, der über mehrere Jahre schon sehr erfolgreich und auch unglaublich emotional ist. Sie haben eine große Leidenschaft zu verteidigen und eine gute Konterqualität. Sie haben eine gute fußballerische Qualität. Sie sind sehr eingespielt und haben gute Abläufe. Es wird ein spannendes Duell.“

+++ Kimmich lässt sich impfen +++

„Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, erklärte der Bayern-Profi in einem Interview mit dem ZDF.

Wie reagiert Trainer Julian Nagelsmann auf das Umdenken von Kimmich? Und wie will der Rekordmeister nach dem schmeichelhaften Sieg gegen den 1. FSV Mainz am Dienstag im Südschlager gegen den VfB Stuttgart auftreten?

+++ Umdenken bei Kimmich +++

Joshua Kimmich wird sich nun doch impfen lassen. „Generell war es für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, erklärte Kimmich im Interview mit dem ZDF. Im Nachhinein sei es jedoch ein Fehler gewesen, sich nicht früher impfen zu lassen.

