Arminia Bielefeld: Frank Kramer sieht Team nach Hertha-Niederlage noch mehr unter Druck

Trainer Frank Kramer sieht Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Aufsteiger VfL Bochum nach der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC im Abstiegskampf noch mehr unter Druck.

„Wenn man selber sein Spiel verliert und dann sieht, dass alle Konkurrenten Punkte geholt haben, ist das natürlich noch enttäuschender. Aber wir müssen uns jetzt auf unser Spiel fokussieren und nicht auf mögliche Szenarien", meinte Kramer am Montag.

Die Leistung des VfL in dieser Saison "verdient Respekt", so Kramer. Zuletzt hatten die Bochumer DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund ein 1:1 abgetrotzt.

Kramer kündigt Rotation gegen Bochum an

Der Coach will in seiner Aufstellung gegen den VfL frische Kräfte bringen.

In der SchücoArena sind am Dienstag 13.750 Fans zugelassen. 12.500 Karten sind bereits vergriffen, aus Bochum werden 700 Fans in Bielefeld erwartet.