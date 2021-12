FC Bayern: Was für Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim ein "Schlag ins Gesicht" war

Angelo Stiller ist in München geboren, aufgewachsen und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Bayern. Doch sein Abschied war schmerzhaft.

Bayern holte Roca und Dantas

In der ersten Mannschaft der Bayern kam der 20-Jährige in der vergangenen Saison dann lediglich zu drei Einsätzen, unter anderem zweimal in der Champions League. „Ich habe nie wirklich eine Chance bekommen“, beklagt sich Stiller. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)