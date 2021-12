Sportwetten: Bayern mit 1,28-Siegquote in Stuttgart

Fußball-Rekordmeister Bayern München geht als klarer Favorit bei bwin in das Südduell beim VfB Stuttgart am Dienstag (18.30 Uhr/Sky).

Fußball-Rekordmeister Bayern München geht als klarer Favorit bei bwin in das Südduell beim VfB Stuttgart am Dienstag (18.30 Uhr/Sky). Die Siegquote für den FC Bayern, der die Herbstmeisterschaft schon am 16. Spieltag endgültig perfekt machen kann, wird mit 1,28 notiert. Die Schwaben (9,50) sind klarer Außenseiter.

Nach dem ersten Saisonsieg gegen Union Berlin will die SpVgg Greuther Fürth erneut dreifach punkten. Allerdings empfängt DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund das Kleeblatt als klarer Sieganwärter (Quote 1,13). Für einen Sieg des Außenseiters aus Franken zahlt der Sportwettenanbieter das 23,00-Fache zurück. Schon ein Remis bringt für 10 Euro Einsatz 90 Euro zurück.

Der 1. FC Köln hofft beim zuletzt glücklosen VfL Wolfsburg (Quote 2,05) auf die Rückkehr in die Siegspur. Der erste Auswärtssieg der Geißböcke in dieser Saison ist mit einer Quote von 3,50 notiert.