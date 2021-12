Vierschanzentournee: Legende Malysz befeuert Regel-Ärger

Streitpunkt ist ein PCR-Test, den alle Skispringer laut Protokoll in Oberstdorf durchführen müssen. „Das ist unlogisch und sogar unfair. Wahrscheinlich wollen sie durch diese Maßnahme das Preisgeld aufbringen“, sagte der ehemalige Tournee-Sieger Malysz dem Portal skijumping.pl .

Vierschanzentournee: Corona-Chaos um Polen im Vorjahr

Bei den übrigen Weltcups können die Springer einen PCR-Test noch im eigenen Land durchführen. Nun ist ein Test am 27. Dezember in Oberstdorf Pflicht, einen Tag später beginnt die Qualifikation für das erste Tourneespringen. Viele internationale Teams müssen daher schon am zweiten Weihnachtstag nach Deutschland reisen.