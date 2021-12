Bundesliga: Schiedsrichter und VAR bei Bayern und Stuttgart in der Kritik - Schiri-Boss Fröhlich bezieht Stellung

Schiri-Boss Fröhlich: So geht es mit Zwayer weiter

Auch an diesem Bundesliga-Wochenende sorgen fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen für Irritationen. Der Schiri-Boss bezieht im Doppelpass Stellung.

Auch der 15. Spieltag in der Bundesliga hatte wieder jede Menge Aufreger zu bieten – und einmal mehr standen die Schiedsrichter im Fokus.

Kaum hat sich der Rauch vom Spieltag zuvor um das Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern sowie die umstrittenen Entscheidungen von Referee Felix Zwayer verzogen, waren eine Woche später erneut die Münchner beteiligt, aber auch in Wolfsburg gab es eine strittige Szene.

Tatort Wolfsburg

In der vierten Minute der Nachspielzeit schoss sich der Stuttgarter Pascal Stenzel beim Stand von 2:0 für die Schwaben den Ball an der Strafraumgrenze selbst gegen den ausgestreckten Arm, ehe er im Anschluss den Wolfsburger Lukas Nmecha zu Fall brachte.

„Wir haben eine Veränderung des Regeltextes in dieser Saison im Bereich des Handspiels, und da schauen wir uns mal den Bewegungsablauf an“, führte Fröhlich aus. „Im letzten Jahr, vielleicht auch in der Vergangenheit, hätte man gesagt, der Arm ist weit vom Körper abgespreizt, und deswegen ist es Handspiel. Soll ja nicht mehr sein, sondern der Bewegungsablauf soll im Zentrum der Bewertung stehen.“

Effenberg hätte Elfmeter gegeben

Auch vor einer Woche in Dortmund hatte es großen Ärger nach einem Handspiel gegeben.

Zwei nachvollziehbare Entscheidungen, aber mit einem gewaltigen Unterschied: Während Zwayer auf die Video-Bilder zurückgriff, passierte in Wolfsburg nichts dergleichen.

Genauso wenig in München, was jede Menge Unverständnis und Irritationen hervorrief.

Tatort München

Erst 18 und schon so gut! Hier rettet Musiala die Bayern

Was war passiert? In der 19. Minute gab es in der Partie zwischen den Bayern und dem FSV Mainz 05 einen klaren Kontakt im Strafraum der Münchner beim Duell zwischen Dayot Upamecano und dem Mainzer Jae-Sung Lee.