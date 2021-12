Fußball: FC Atlas nach 70 Jahren wieder Meister in Mexiko

Der Atlas FC gewinnt erstmals seit 70 Jahren die Fußball-Meisterschaft in Mexiko. Die Finalspiele werden dabei zum Krimi.

Der Atlas FC hat erstmals seit 70 Jahren die Fußball-Meisterschaft in Mexiko gewonnen. Der Klub aus Guadalajara setzte sich im Finale der Apertura-Saison im Elfmeterschießen gegen den FC Leon durch. Atlas hatte bislang nur 1951 den Titel geholt.

In Mexiko werden zwei Meisterschaften pro Jahr durchgeführt. In der ersten Hälfte eines Kalenderjahres findet die Clausura statt, in der zweiten die sogenannte Apertura.