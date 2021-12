NBA: Wagner-Brüder verlieren auch bei den Lakers

Franz und Moritz Wagner haben ihre Niederlagenserie mit den Orlando Magic in der NBA fortgesetzt.

Franz und Moritz Wagner haben ihre Niederlagenserie mit den Orlando Magic in der NBA fortgesetzt. Die deutschen Brüder verloren mit ihrer Mannschaft bei den Los Angeles Lakers um den überragenden LeBron James klar mit 94:106. Für Orlando war es die fünfte Niederlage in Folge und die zwölfte in den vergangenen 13 Spielen.