DHB-Frauen wollen Demütigung gegen Dänemark abhaken

„Das war heute ein so rabenschwarzer Tag, das lässt sich eigentlich nicht wiederholen", sagte die 23-Jährige nach dem 16:32 (8:12) beim Hauptrunden-Abschluss gegen den Mitfavoriten im SID -Gespräch.

Bereits am Dienstag (20.30 Uhr/sportdeutschland.TV) geht es gegen den Gastgeber um den Einzug ins Halbfinale.

„Wir werden das jetzt abhaken und uns voller Vorfreude auf Dienstag vorbereiten" kündigte Bölk an. Bundestrainer Henk Groener ordnete noch am Sonntagabend eine kurze Nachbesprechung des völlig verkorksten Dänemark-Spiels an, ehe der Fokus auf den Kampf um die Medaillenspiele gerichtet werden sollte.