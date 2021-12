Der Sport-Höhepunkt am Montag, 13. Dezember

Nach einer perfekten Gruppenphase in der Champions League droht Bayern München ein schwerer Brocken im Achtelfinale.

Nach einer perfekten Gruppenphase in der Champions League droht Bayern München ein schwerer Brocken im Achtelfinale. Bei der Auslosung im Schweizer Nyon ab 12.00 Uhr warten in Topf zwei unter anderem Titelverteidiger FC Chelsea, Paris St. Germain, Atletico Madrid und Inter Mailand. Um 13.00 Uhr wird die Zwischenrunde in der Europa League mit den „Absteigern“ Borussia Dortmund und RB Leipzig ausgelost.