Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Sport-Club Freiburg (Mittwoch, 20:30 Uhr)

Am Mittwoch trifft Union auf Freiburg. Zuletzt kassierte der 1. FC Union Berlin eine Niederlage gegen SpVgg Greuther Fürth – die vierte Saisonpleite. Am vergangenen Samstag ging der Sport-Club Freiburg leer aus – 1:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Mit nur 15 Gegentoren hat der SC die beste Defensive der Bundesliga. Viermal ging der Gast bislang komplett leer aus. Hingegen wurde siebenmal aus den Begegnungen der Saison der maximale Ertrag mitgenommen. Hinzu kommen vier Punkteteilungen. In den letzten fünf Spielen schaffte Freiburg lediglich einen Sieg.

Mut machen dürfte beiden Mannschaften ein Blick auf die Statistik: Der Sport-Club Freiburg befindet sich auf einem guten dritten Platz in der Auswärts-, Union auf einem ebenso guten vierten Platz in der Heimtabelle. Hier spielen zwei enge Konkurrenten gegeneinander. Der SC belegt mit 25 Punkten den fünften Platz. Der 1. FC Union Berlin liegt aber mit nur zwei Punkten weniger auf Platz sechs knapp dahinter und kann mit einem Sieg an Freiburg vorbeiziehen.