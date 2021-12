Stefan Effenberg in SPORT1-Kolumne über BVB, Gladbach, Champions und Europa League

Stefan Effenberg kritisiert in seiner SPORT1-Kolumne das Abschneiden der deutschen Vereine in Europa und hat eine ganz klare Forderung. Bei Borussia Mönchengladbach sieht er kein Alibi mehr für die Spieler.

die Gruppenphase der Champions League ist vorbei und mal wieder muss der FC Bayern München die deutsche Fahne hochhalten. Gerade der VfL Wolfsburg hat mich sehr enttäuscht, und auch Borussia Dortmund hätte vom eigenen Anspruch her in der Gruppe mindestens Zweiter werden müssen.

Immerhin: RB Leipzig hat in einer schwierigen Gruppe mit Manchester City und Paris Saint-Germain noch das Maximum rausgeholt. Aber letztendlich ist es so, dass die Bayern Deutschland jedes Jahr würdig vertreten und die anderen Bundesligateams nicht die Qualität haben.

Europa League ist „ein großer Titel“

Gladbach-Spieler haben kein Alibi mehr

Ein Team, das uns in der Vergangenheit immer wieder Freude in Europa bereitet hat, momentan aber mit einer Krise zu kämpfen hat, ist Borussia Mönchengladbach. Der Fohlen-Elf fehlt nach den drei Niederlagen in Folge - und vor allem der 0:6-Packung in Freiburg - aktuell das Selbstvertrauen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)