Ligue 1: Mbappé führt PSG zum Sieg gegen Monaco - Nübel und Kovac chancenlos

PSG zieht an der Tabellenspitze der Ligue 1 weiter einsam seine Kreise. Gegen die AS Monaco um Niko Kovac und Alexander Nübel wird Kylian Mbappé zum Matchwinner.

Am Sonntagabend bezwang das Team von Trainer Mauricio Pochettino die AS Monaco souverän mit 2:0 (2:0). Während PSG an der Tabellenspitze nach dem 18. Spiel bereits 13 Punkte Vorsprung hat, steht das von Niko Kovac trainierte Team aus Monaco auf Platz acht. (Service: Ergebnisse der Ligue 1)