College Football: Bryce Young erhält Heisman-Trophy

Bryce Young ist der Gewinner Heisman Trophy in diesem Jahr © Imago

Bryce Young, ehemaliger Backup von Mac Jones bei Alabama Crimson Tide, ist der diesjährige Gewinner der Heisman-Trophy. Der 20-Jährige folgt damit seinem ehemaligen Mitspieler DeVonta Smith, der die Trophäe im letzten Jahr gewann und daraufhin den Sprung in die NFL zu den Philadelphia Eagles schaffte. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Beeindruckende Bilanz für Bryce Young

„Wann immer man eine Auszeichnung wie diese gewinnt, ist es keine individuelle, sondern eine Teamauszeichnung, denn ohne diese Jungs hätte ich es nicht geschafft“, erklärte Young in seiner Rede und bedankte sich bei seinem Trainer Nick Saban für dessen Unterstützung.

Auch der Maxwell Award und der Davey O‘Brien Award gehen an Young

„Es geht um den Glauben an sich selbst, den Glauben an die eigene Vorbereitung, die eigenen Fähigkeiten und darum, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen“, erzählte sein stolzer Vater Craig Young ESPN und ergänzte: „Ich denke, er verkörpert genau das.“