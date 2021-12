La Liga: FC Barcelona nur 2:2 bei CA Osasuna - Presse übt Kritik

Der FC Barcelona kommt weiter nicht in Schwung!

Die Youngster Nico Gonzalez und Ez Abde brachten die Katalanen zweimal in Führung, Osasuna glich durch David Garcia und Chimy Avila jeweils aus. Der Treffer zum 2:2 fiel dabei erst in der 86. Minute. ( Service: Ergebnisse von La Liga )

Presse erbarmungslos: „Neue Ära, gleiche Fehler“

Da wird es Barcelona auch wenig trösten, dass erstmals seit der Jahrtausendwende zwei Youngster in einem Spiel für die Blaugrana trafen. In der Tabelle ist Barcelona nur Achter, der Titel drei Spiele vor Ende der Hinrunde schon so gut wie außer Reichweite.