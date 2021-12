Anzeige

NBA: Zion Williamson fehlt New Orleans Pelicans wegen Fußbruch noch länger Nächster Rückschlag für NBA-Wunderkind

Zion Williamson ist 2019 mit viel Vorschusslorbeeren in die NBA gekommen. Allerdings kämpft er immer wieder mit Verletzungen. Nun gibt es einen erneuten Rückschlag für den 21-Jährigen.

Bittere Nachrichten für die New Orleans Pelicans!

Zion Williamson hat einen Rückschlag in seinen Reha-Bemühungen erlitten und wird seinem Team bis auf weiteres fehlen. Ob er in dieser Saison noch sein Comeback feiert, steht in den Sternen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Bereits in seine Debüt-Saison konnte der Nummer-1-Pick des Drafts 2019 wegen eines Meniskusrisses erst verspätet einsteigen. Während er allerdings in der vergangenen Saison immerhin 61 von 72 möglichen Spielen absolvieren konnte, stand er in der aktuellen Spielzeit noch keine Minute auf dem Parkett - schuld daran sind eine COVID19-Sperre und der Bruch seines rechten Fußes.

Ebenjener Bruch macht nun wieder Probleme, wie die Pelicans in einem Statement mitteilten. „Nach anhaltenden Schmerzen in seinem rechten Fuß unterzog sich Zion Williamson einer medizinischen Untersuchung, die einen Rückschritt in der Knochenheilung seines fünften Mittelfußknochens zeigte“, gab sein Team darin bekannt und fügte hinzu: „Infolgedessen werden der Umfang und die Intensität seines Trainings für einen längeren Zeitraum reduziert, um die weitere Knochenheilung zu unterstützen.“

Zion Williamson fehlte mehr als die Hälfte der möglichen Spiele

Bereits am 2. Dezember gab die Franchise aus Louisiana bekannt, dass der 21-Jährige Schmerzen im Fuß habe und daher nicht am vollen Mannschaftstraining teilnehmen könne. Eigentlich war für diesen Tag geplant gewesen, dass Williamson wieder voll einsteigen könne. Stattdessen durfte er nur noch Training mit geringer Belastung absolvieren.

Insgesamt konnte der Power Forward erst an 85 Spielen der Pelicans teilnehmen, während er 87 Partien verpasste. In dieser Zeit kommt er im Schnitt auf 25,7 Punkte pro Spiel - bei einer Wurfquote von 60,4 Prozent. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

