Basketball, easyCredit BBL Bayern München bezwingt ALBA Berlin im Topspiel

Bayern München unterstreicht seine Dominanz in der esayCredit BBL. Meister ALBA Berlin verliert vor eigenem Publikum.

Der Meister unterlag dem Pokalsieger in der Neuauflage des BBL-Finales der vergangenen Spielzeit nach hartem Kampf vor eigenen Publikum mit 73:80 (38:41). „Es ist ein großer Sieg für uns“, sagte Bayern-Forward Vladimir Lucic bei MagentaSport .

Die Münchner festigten durch den Prestigesieg ihre Tabellenführung mit 18:4 Punkten. Alba (12:8), das Ende Oktober in der EuroLeague klar gegen die Bayern verloren hatte (69:82), ist weiter Vierter. Es finden noch mindestens zwei weitere Duelle zwischen den großen Rivalen in dieser Spielzeit statt.

Hunter sorgt für die Entscheidung

Berlin musste kurzfristig ohne Luke Sikma auskommen (Rückenprobleme), erwischte aber den besseren Start (25:16/11. Minute). Am Ende des zweiten Viertels kamen die Bayern wieder heran und erspielten sich sogar ein kleines Polster, doch das Duell blieb bis zum Schluss offen. Othello Hunter sorgte 18 Sekunden vor dem Ende mit einem Korbleger für die Entscheidung.

Bester Werfer der Bayern, die wettbewerbsübergreifend den fünften Sieg in Serie holten, war Nick Weiler-Babb an seinem 26. Geburtstag mit 18 Punkten. Bei den Berlinern überzeugte vor allem der deutsche Nationalspieler Maodo Lo (17). „Wir waren schlecht in der Transition. Unsere Offensive hat auch ein bisschen stagniert und daran müssen wir arbeiten“, sagte Lo.