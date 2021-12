FC Bayern: Joshua Kimmich berichtet von Belästigungen seiner Familie

Joshua Kimmich hat bestätigt, dass er sich gegen Corona impfen lassen will. Die grundsätzliche Kritik an seiner Unentschlossenheit versteht der Nationalspieler - allerdings verurteilt er die Belästigung seiner Familie.

Allerdings seien zum Missfallen des Bayern-Stars, der sich nun doch gegen impfen lassen will , sehr viele persönliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangt.

Auch seine Familie wurde offenbar in die Thematik hineingezogen. „Es war so, dass man in mein Heimatdorf gefahren ist und bei meinen Eltern geklingelt hat. Man hat versucht, sie vor die Kamera zu kriegen. Auch meine Onkels und Tanten“, erklärte Kimmich in einem Interview in der „Sportstudio Reportage“ im ZDF. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)