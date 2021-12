Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen, 5:2 (2:2)

Patrik Schick brachte die Gastgeber per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der vierten und 21. Minute vollstreckte. Lucas Silva Melo witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Frankfurt ein (22.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jesper Lindstrom in der 29. Minute nach einer Vorlage von Djibril Sow. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Dem 3:2 durch Obite Evan Ndicka (49.) ließen Kristijan Jakic (65.) und Sow (75.) weitere Treffer für Eintracht Frankfurt folgen. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte die Eintracht einen dreifachen Punktgewinn gegen Bayer.