Fußball, Frauen-Bundesliga: Bayern München patzt - Wolfsburg ist Herbstmeister

Bayern München hat die Herbstmeisterschaft in der Frauen-Bundesliga verpasst.

Die Meisterinnen aus München kamen zum Hinrunden-Abschluss bei Turbine Potsdam nur zu einem 1:1 (0:1) und liegen weiter einen Punkt hinter dem Spitzenreiter VfL Wolfsburg (26). Der DFB-Pokalsieger hatte sich am Samstag mit dem 1:1 (1:1) bei Bayer Leverkusen ebenfalls einen Patzer erlaubt.

Auch Hoffenheim stolpert

In Potsdam glich Giulia Gwinn (49.) per Foulelfmeter die Turbine-Führung durch Selina Cerci (30.) aus. „Keine der Mannschaften hatte am Ende drei Punkte verdient. Es war zu ausgeglichen“, sagte Bayern-Trainer Jens Scheuer bei MagentaSport.