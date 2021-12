Bundesliga: Schiedsrichter Fritz gibt bei Frankfurt gegen Leverkusen 5000. Elfmeter der Bundesliga-Geschichte

Schiedsrichter Marco Fritz hat am Sonntag den 5000. Elfmeter der Bundesliga-Geschichte gegeben.

In der Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen zeigte der Unparteiische aus Korb nach Rücksprache mit dem Videoassistenten in der 21. Minute auf den Punkt. Der Frankfurter Djibril Sow hatte den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt. Patrik Schick verwandelte den fälligen Handelfmeter für Leverkusen.

Insgesamt wurden von den 5000. Strafstößen in den 17.825 Bundesliga-Spielen 922 gehalten, was einer Quote von 18,44 Prozent entspricht.