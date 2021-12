Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Union Berlin, 1:0 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Havard Nielsen stellte die Weichen für die SpVgg auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 1:0 zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegten die Gastgeber gegen den 1. FC Union Berlin.