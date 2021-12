Frauen-Kombination: Nowak überzeugt als Sechste

Die deutschen Kombiniererinnen kommen in ihrer ersten „richtigen“ Weltcupsaison immer besser in Fahrt.

Nachdem Cindy Haasch (Ruhla) im estnischen Otepää am Samstag mit Platz sieben bereits für das beste Ergebnis einer Deutschen in der noch jungen Weltcup-Geschichte gesorgt hatte, setzte Jenny Nowak im zweiten Rennen am Sonntag noch einen drauf. Die frühere Junioren-Weltmeisterin aus Sohland belegte einen starken sechsten Platz.