1100. DEL-Spiel: Furchner geht mit Grizzlys unter

Kapitän Sebastian Furchner ist in seinem 1100. DEL-Spiel mit den Grizzlys Wolfsburg unter die Räder gekommen. Der Vizemeister unterlag den Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Deutschen Eishockey Liga am Sonntag zu Hause mit 0:4 (0:1, 0:3, 0:0).