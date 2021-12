2. Bundesliga: HSV bleibt in Schlagdistanz, aber St. Pauli weit enteilt

Der Hamburger SV bleibt in Schlagdistanz zu einem direkten Aufstiegsrang in der 2. Fußball-Bundesliga.

Der Hamburger SV bleibt in Schlagdistanz zu einem direkten Aufstiegsrang in der 2. Fußball-Bundesliga. Am 17. Spieltag gewannen die Rothosen das Nordduell gegen Hansa Rostock mit 3:0 (2:0) und schoben sich am Bundesliga-Absteiger Schalke 04 (ebenfalls 29 Punkte) vorbei auf Position drei.