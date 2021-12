Anzeige

2. Liga: FC Erzgebirge Aue – SG Dynamo Dresden, 0:1 (0:0) Dynamo Dresden erfolgreich bei FC Erzgebirge Aue

SG Dynamo Dresden trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Erzgebirge Aue davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Dynamo Dresden.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Aue und Dresden ohne Torerfolg in die Kabinen. Ransford-Yeboah Königsdörffer brach für SG Dynamo Dresden den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gast und dem FC Erzgebirge Aue aus.

Mit lediglich 14 Zählern aus 17 Partien steht Aue auf dem Abstiegsrelegationsrang. Insbesondere an vorderster Front kommt der FC Erzgebirge Aue nicht zur Entfaltung, sodass nur 14 erzielte Treffer auf das Konto der Gastgeber gehen. Aue kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Der FC Erzgebirge Aue taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Dynamo Dresden holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Dresden im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Sieben Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat SG Dynamo Dresden derzeit auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Dynamo Dresden die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.