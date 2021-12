3. Liga: SV Meppen – FC Viktoria 1889 Berlin, 3:0 (2:0)

Der SV Meppen erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den FC Viktoria 1889 Berlin. Meppen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Viktoria einen klaren Erfolg.

Ein Doppelpack brachte den SV Meppen in eine komfortable Position: Luka Tankulic war gleich zweimal zur Stelle (11./27.). Dann musste Lukas Finn Pinckert vom Platz (15.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für Vikt. Berlin. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Meppen mit einer Führung in die Kabine ging. Hemlein überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Gastgeber (74.). Am Schluss schlug Meppen den Gast vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.