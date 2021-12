2. Bundesliga: Hamburger SV - Hansa Rostock 3:0, Karlsruher SC - Heidenheim 3:2, Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 0:1

Darum zweifelt Becker nicht an Jattas Identität

Nach der bitteren Niederlage gegen Hannover 96 in der vergangenen Woche feierten die Rothosen im Nordderby gegen Hansa Rostock einen deutlichen 3:0 (2:0)- Sieg.

„Wir reden mit Absicht von Entwicklung, da erst am Ende abgerechnet wird. Jetzt haben wir erst die Halbserie, deshalb warten wir, bis die Saison vorbei ist“, übte sich Hamburgs Trainer in Zurückhaltung.

Während der HSV wieder ganz oben anklopft, verliert Hansa Rostock immer mehr an Boden auf die Abstiegsplätze. Lediglich vier Punkte trennen die Kogge noch von Relegationsplatz 16.

Verhoek findet deutliche Worte

Dementsprechend angefressen war Rostock-Stürmer John Verhoek nach Abpfiff: „Die Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit hatten, müssen wir machen. Dann läuft das auch anders. In der ersten Halbzeit waren wir zu vorsichtig, haben auf dem Platz keine Eier gezeigt. Dann wird es auch schwierig, gegen so eine Mannschaft ein Tor zu schießen.