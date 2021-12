Formel 1: Kimi Räikkönen erlebt unwürdiges Karriere-Ende in Abu Dhabi

Um 17.44 Uhr Ortszeit kletterte Kimi Räikkönen am Sonntag zum letzten Mal aus einem Formel-1-Auto, der Große Preis von Abu Dhabi war da noch in vollem Gange.

Räikkönen nach Crash raus

Ob er in Zukunft tatsächlich ein Leben als Motorsport-Rentner führt, steht allerdings noch nicht fest, Starts in einer anderen Rennserie hat er noch nicht gänzlich ausgeschlossen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Der Iceman hat Spuren hinterlassen

2007 Letzter Weltmeister im Ferrari

Sein Team verabschiedete ihn übrigens mit einem Scherz. Der Alfa Romeo mit der Nummer sieben wurde mit der Botschaft „Dear Kimi, we will leave you alone now“ (Lieber Kimi, wir lassen dich endlich in Ruhe) beklebt.