Manchester United: Ralf Rangnick mit scharfer Kritik nach dem Sieg gegen Norwich City

Rangnick: “De Gea hat uns das Spiel gewonnen!“

Auf der Pressekonferenz gab sich der 63-Jährige kritisch: „In der zweiten Halbzeit hatten wir vorne eine bessere Körpersprache, aber wir haben ihnen trotzdem Chancen gelassen.“ Damit spielte Rangnick offenbar auf Superstar Cristiano Ronaldo an, der abgesehen von seinem Elfmetertreffer in weiten Teilen der Partie blass blieb.

Neville stärkt Rangnick den Rücken

Auch Vereinslegende Garry Neville schloss sich der Kritik Rangnicks an. Bei Sky Sports sagte der 46-Jährige: „Es war seltsam zu sehen, was heute am Ball und neben dem Ball passiert ist. Es war von Minute eins an lethargisch. Jedes andere Team in der Liga, das heute gegen Man United gespielt hätte, holt zumindest einen Punkt oder gewinnt vielleicht dieses Spiel. Am Ende war es Norwichs mangelnde Qualität, warum United heute als Sieger vom Platz geht.“