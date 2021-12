Skicrosser Wilmsmann fährt aufs Podest

Niklas Bachsleitner erfüllte als Achter die Norm für Olympia in Peking (4. bis 20. Februar). Im zweiten Rennen an selber Stelle raste Tobias Müller am Sonntag als bester Deutscher auf Platz fünf zu seinem besten Saisonergebnis. Die Fahrkarte nach China hatte er sich bereits zum Start des Winters gesichert.