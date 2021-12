Curling: Fehlstarts in die Olympia-Qualifikation

Die Männer mit Skip Sixten Totzek (Rastatt) unterlagen am Wochenende Japan (5:6) und Tschechien (4:7). Die Frauen um Skip Daniela Jentsch (Füssen), Dritte der EM, verloren ihr Auftaktspiel gegen die Japanerinnen 6:7.

Jeweils neun Mannschaften kämpfen um die jeweils letzten drei Startplätze für Peking. In ihrem dritten Spiel bekommen es die deutschen Männer am Sonntag (19.00 Uhr) mit Gastgeber Niederlande zu tun. Die Frauen spielen um 14.00 Uhr gegen den Weltranglistendritten Südkorea.

Das deutsche Mixed Double hatte in der vergangenen Woche ebenfalls in Leeuwarden das Ticket für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) verpasst.