Darts-WM 2022: Fabian Schmutzler debütiert - Tipp von Sebastian Rode

Wenn man Fabian Schmutzler noch vor wenigen Wochen gefragt hätte, was er am Abend des 16. Dezember macht, hätte der 16-Jährige vermutlich keine konkrete Antwort gewusst. Würde man ihn heute fragen, dürften nur Sekundenbruchteile vergehen, ehe er strahlend antwortet. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Darts-WM: Schmutzler jüngster deutscher Teilnehmer

Deutsche Darts-Hoffnung Clemens: "Muss zeigen, was in ihm steckt!"

Clemens und Hopp haben gratuliert

Profis wie Max Hopp, Nico Kurz und Clemens selbst haben ihre Glückwünsche übermittelt. „Ich bin schon ein bisschen stolz auf das, was ich geschafft habe. Ich konnte es am Anfang nicht verarbeiten. Mein Handy hat auch in der Schule nicht mehr aufgehört“, erzählte der Youngster bei einem gemeinsamen SPORT1 -Interview mit Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode.

Sebastian Rode gibt Schmutzler Tipp

Zukunft als Darts-Profi?

„Auf jeden Fall will ich Q School spielen und dazu die Challenge und Development Tour. Diese ganzen PDC Qualifying-Turniere will ich mitnehmen. Ansonsten will ich am Darts dranbleiben und nicht sagen: ‚Einmal WM gespielt und fertig.‘“