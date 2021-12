Anzeige

Ex-WWE-Star Braun Strowman und AEW-Duo überraschen bei ROH Final Battle Gefeuerter WWE-Star mit Überraschungs-Comeback

Adam Scherr alias Braun Strowman debütierte bei ROH Final Battle für Ring Of Honor © Ring of Honor

Martin Hoffmann

In seinem bislang größten Auftritt seit seiner WWE-Entlassung taucht der frühere Braun Strowman bei ROH auf - ebenso wie drei Stars von AEW.

Sechs Monate nach seiner unerwarteten WWE-Entlassung hat der frühere Braun Strowman einen überraschenden neuen Karriere-Pfad eingeschlagen.

Adam Scherr, wie Strowman bürgerlich und nun wohl auch im Ring heißt, feierte in der Nacht zum Sonntag sein unangekündigtes Debüt für die Liga Ring of Honor (ROH) - und ist damit wohl für weitere Auftritte in der Promotion eingeplant, die in den kommenden Monaten pausieren und dann neu strukturiert werden soll.

Anzeige

Neben dem von Scherr gab es bei der turbulenten Show Final Battle unter anderem auch einen Überraschungsauftritt zweier Stars des WWE-Konkurrenten AEW.

Braun Strowman / Adam Scherr mit EC3 bei ROH

Scherr trat bei der Show Final Battle als Teil einer neuen Gruppierung um seinen früheren WWE-Kollegen EC3 auf, zu der auch Westin (ehemals: Wesley) Blake gehörte, bei WWE Teil der Gruppierung Forgotten Sons und der „Ritter“ von „King“ Baron Corbin. An ihrer Seite war auch der in der Szene noch wenig profilierte Wrestler Fodder zu sehen.

Das Bündnis mit dem Schlagwort „Control Your Narrative“ (“Kontrolliere deine Erzählung“) hat sich aus dem von EC3 in Eigenregie entwickelten Projekt „Free The Narrative“ entwickelt, einem mehrteiligen Hybrid aus Wrestling und Filmkunst, das nun in die „normale“ Wrestling-Szene überzuschwappen scheint.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Die Social-Media-Hypevideos auf den Kanälen von EC3 und Co. deuten darauf hin, dass „Control your Narrative“ als ligenübergreifende Bewegung konzipiert ist, zu der sich noch weitere Stars gesellen könnten.

Beim zweiten Teil von „Free The Narrative“, bei dem Scherr sein erstes „Match“ nach dem WWE-Aus bestritten hatte, wurde unter anderem auch die von WWE ebenfalls entlassene Marina Shafir eingeführt. Auffällig war außerdem, dass der im WWE-Hauptkader gefloppte Killer (Karrion) Kross bei Instagram ein Stundenglas-Emoji auf dem nach Final Battle geposteten Promo-Video von EC3 hinterließ.

Anzeige

Bei Final Battle attackierten EC3, Scherr und Co. die Wrestler Eli Isom, Brian Johnson und Dak Draper - womöglich in der Absicht, sie zu „bekehren“: Die Grundidee der Gruppierung ähnelt der des bei WWE missratenen Projekts Retribution: Control Your Narrative stellen sich als anarchische Rebellen dar, die gegen „das System“ operieren.

AEW-Duo FTR fordert die Briscoes

ROH hatte Ende Oktober alle Wrestlerinnen und Wrestler aus den zuvor bestehenden Vertragsverhältnissen entlassen und eine viermonatige Veranstaltungspause nach Final Battle angekündigt, in der die Promotion „neu gedacht“ werden soll. Medienberichten zufolge will ROH fortan als klassische Independent-Liga ohne feste Verträge weitermachen.

Erste langjährige Pfeiler hat ROH deshalb schon verloren, so unterschrieb etwa der frühere World Champion Jay Lethal bei AEW - tauchte aber entgegen ursprünglicher Planungen nochmal bei Final Battle auf: Weil der eigentlich als Champion in die Show gegangene Bandido wegen eines positiven Corona-Tests kurzfristig ausgefallen war, wurde Lethal von AEW „ausgeliehen“ und verlor den Hauptkampf um den vakanten Gürtel gegen Jonathan Gresham.

Lethal war aber nicht der einzige AEW-Mann, der bei Final Battle mitmischte: In einem weiteren Überraschungsauftritt trat das Duo FTR (ehemals: The Revival bei WWE) den neu gekrönten Tag Team Champions Jay und Mark Briscoe gegenüber.

Es deutet sich eine Fehde an, die zwischen ROH und AEW hin- und herpendeln könnte: Die Briscoes - ROH-Urgesteine seit der Ligagründung 2002 (bzw. im Fall von Mark kurz danach) - sind in der US-Indy-Szene so bekannt, dass sie auch Anklang finden dürften bei der Fanbase AEW, das sich zum Teil auch auf das Vermächtnis des frühen Ring of Honor beruft.

Anzeige

Es bleibt abzuwarten, ob die Kooperation auch ein Türöffner für Strowman / Scherr werden könnte, von dessen Verpflichtung AEW bislang bewusst abgesehen zu haben scheint. Unter Beobachtern ist umstritten, ob der bei WWE lange als großer Star porträtierte 2,03-Meter-Mann mit seinem Stil bei AEW ins Konzept passt.