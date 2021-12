Bundesliga: Darum verpasste sich Manuel Riemann einen Maulkorb

Polter begeistert von Riemann

Danach hielt er so gut wie alles: Bellingham (18.), Reus (19./48.) und Haaland (27.) bisschen sich mehrfach die Zähne am bockstarken VfL-Keeper aus. Nur von Julian Brandt konnte Riemann überwunden werden. „Manu hat wieder ein überragendes Spiel gemacht und uns geholfen“, lobte Elfmeter-Torschütze Sebastian Polter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sebastian Polter, der den VfL per Strafstoß 1:0 in Führung gebracht hatte, hatte unter der Woche im SPORT1-Interview nur lobende Worte für den Keeper parat: „Manu passt wie die Faust aufs Auge zum VfL. Ich habe in der Vergangenheit oft gegen Mannschaften gespielt, bei denen er im Tor stand. Er gibt alles für die Truppe, ist hinten im Kasten sehr lautstark, was unglaublich wichtig ist.“