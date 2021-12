Formel 1: WM-Finale in Abu Dhabi mit Max Verstappen und Lewis Hamilton LIVE im TV, Stream, Ticker

Entscheidet die Reifenfrage den WM-Kampf?

Hinter den beiden Kontrahenten geht Lando Norris auf Platz drei ins Rennen, will aber nicht in die Entscheidung eingreifen.

„Ich bin etwas nervös. Der Racer in mir würde natürlich am Sonntag am liebsten entschlossen in Führung gehen, aber ich habe Angst, mich da bei Max und Lewis einzumischen und eine Kontoverse loszutreten. Ich will diese WM nicht entscheiden“, sagte er nach dem Qualifying.