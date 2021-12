Champions-League-Auslosung: FC Bayern droht Chelsea, PSG oder Inter im Achtelfinale

Nach einer perfekten Gruppenphase in der Champions League droht dem FC Bayern München ein schwerer Brocken im Achtelfinale.

Nach einer perfekten Gruppenphase in der Champions League droht dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ein schwerer Brocken im Achtelfinale. Bei der Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon (12.00 Uhr/DAZN) warten in Topf zwei unter anderem Titelverteidiger FC Chelsea mit Teammanager Thomas Tuchel, Paris St. Germain mit Superstar Lionel Messi, Atletico Madrid und Inter Mailand.