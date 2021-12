Gladbach: Eberl-Klartext zur Krise: "Schuld tragen wir alle - Schicksale von einzelnen Spielern relativ egal"

Natürlich stehe auch der Trainer in der Verantwortung, „natürlich bin auch ich in der Verantwortung. Schuld tragen wir alle. Das habe ich auch heute der Mannschaft gesagt“, sagte der Ex-Profi im Aktuellen Sportstudio am Samstagabend im ZDF . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ebel: „Schicksale von einzelnen Spielern relativ egal“

Er möchte niemanden sehen, „der auf irgendeinen anderen zeigt. Jeder soll sich selbst an die Nase packen und sich fragen, ob er gerade alles dafür tut“, so Eberl. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der fünfmalige deutsche Meister hatte in Leipzig die dritte Pleite in der Bundesliga in Folge nach dem 1:4 in Köln und dem 0:6 gegen Freiburg hinnehmen müssen. Eberl: "Wir sind alle in der Pflicht. Aber die Mannschaft auf dem Platz kann es regeln und muss Themen umsetzen, die das Trainerteam vorgibt."