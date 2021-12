Alexander Nouri mit kuriosem Engagement bei AO Kavala

Alexander Nouri ist neuer Trainer und Technischer Direktor beim griechischen Zweitligisten AO Kavala. Der Verein am Golf von Kavala tritt dabei aktuell nur mit Amateurspielern an.

Der ehemalige Trainer von Werder Bremen und Hertha BSC hat bei seinem neuen Arbeitgeber die Aufgabe in der Doppelrolle als Trainer und technischer Direktor, den Verein wieder in ruhigere Zeiten zu bringen.

Eine Mannschaft aus Basketballern und Kickboxern

Aktuell steht Nouris Team mit null Punkten und 0:20 Toren auf dem letzten Tabellenplatz der Super League 2. Noch in der letzten Saison träumte man bei den blau-weißen vom Aufstieg in die erste Liga.

Dem drohenden Abstieg in die Drittklassigkeit ins Auge blickend, entschieden sich viele Spieler den Verein zu verlassen. Nachdem sich dieser die Lizenz dann doch sichern konnte, war das Transferfenster in Griechenland allerdings schon zu.

So kommt es auch zu Situationen wie am zweiten Spieltag gegen AO Xanthi. Nouris Mannschaft begann das Spiel lediglich mit zehn Spielern, da einer der Spieler noch Fernunterricht in der Kabine abhielt und erst ab der 20. Minute an der Partie teilnehmen konnte.