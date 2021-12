Anzeige

Formel 1 in Abu Dhabi: Max Verstappen von Rosberg gehuldigt - Diskussion um Lewis Hamilton „Das ist Schrott“: Rosberg verteidigt Hamilton

Die Entscheidung in der Formel1: Alle Infos im AvD Motor & Sport Magazin

SPORT1

Nico Rosberg schwärmt von Max Verstappen nach dessen Pole in Abu Dhabi. Der Ex-Weltmeister holt die ganz großen Lobeshymen raus. Leichte Kritik an Lewis Hamilton kann Rosberg nicht nachvollziehen.

Diese magische Runde von Max Verstappen beeindruckte sogar einen Ex-Weltmeister.

„Das ist Top 5 aller Zeiten. Was der Verstappen mit dem Auto abgeliefert hat, das ganze Feld so zu deklassieren, auch seinen Teamkollegen. Das ist einfach phänomenal, gigantisch“, schwärmte Nico Rosberg bei Sky. (Rennen am Sonntag ab 14 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Der Weltmeister von 2016 weiß bestens, welcher Druck auf einen Fahrer im WM-Kampf beim Saisonfinale lastet und konstatierte deshalb auch: „Unter dem Druck diese Leistung hinzubekommen ist Wahnsinn.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Rosberg: Für Hamilton „ein Schlag ins Gesicht“

Für Mercedes und Lewis Hamilton, der von Startplatz zwei ins Duell mit dem punktgleichen WM-Rivalen Verstappen geht, sei es dagegen „erst einmal ein Schlag ins Gesicht“. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

„Die haben mit der Pole gerechnet - und dann so deklassiert zu werden. Dreieinhalb Zehntel ist extrem viel in der Formel 1. Da fängt man an zu zweifeln, ob man im Rennen mit Max mitkommt“, sagte der frühere Mercedes-Pilot und Ex-Teamkollege von Hamilton.

Ein weiterer Ex-Weltmeister in Jenson Button meinte dennoch, dass Hamilton „wahrscheinlich nicht sein bestes Qualifying“ abgeliefert hatte, wenngleich dies immer noch in der Region sei, in der „wir (er und Nico Rosberg, Anm. d. Red.) unser bestes Qualifying haben.“

Das sah Rosberg jedoch komplett anders: „Das ist Schrott! In meinen Augen hat Lewis heute wirklich gut abgeschnitten.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Nico Rosberg ist nach dem zweiten Platz in Abu Dhabi erstmals Formel-1-Weltmeister. Der Deutsche behält beim Rennen in Abu Dhabi die Nerven und lässt sich von Lewis Hamiltons Einbremsversuche nicht aufhalten. SPORT1 zeigt die besten Bilder des Rennens und der Jubelparty des Deutschen © Getty Images So viel Rauch bei Rosbergs Auto hätte sich Hamilton wohl während des Rennens gewünscht © Getty Images Dieser Qualm entsteht aber erst durch einige Jubel-Donuts von Rosberg, der seinen ersten WM-Titel ausgiebig feiert © Getty Images Anschließend bedankt er sich zärtlich bei seinem Mercedes für seine treuen Dienste. © Getty Images Anzeige Ein Jubelsprung darf natürlich auch nicht fehlen... © Getty Images ...genauso wenig wie ein Küsschen für seine Frau Vivian © Getty Images Anschließend lässt sich Rosberg von seinem Team feiern © Getty Images Die Siegerehrung beginnt unterkühlt und Hamilton verzichtet lange Zeit eine Gratulation © Getty Images Anzeige ...doch schließlich gibt sich Hamilton nach Aufforderung von David Coulthard einen Ruck und gratuliert doch noch fair © Getty Images Von Vettel erhält Rosberg sogar eine Champagnerdusche © Getty Images Applaus von Tennis-Superstar Roger Federer und dessen Ehefrau Mirka erhält man auch nicht jeden Tag © Getty Images Rosbegs Mutter Sina feiert derweil mit Mercedes-Aufsichtsratschef Niki Lauda © Getty Images Anzeige Kurze Zeit später bekommt Sina (r.) endlich auch ihren Sohn zu Gesicht, der sofort ein Küsschen erhält. Falls sie sich wundern, warum Rosbergs Frau (l.) plötzlich so nasse Haare hat... © Getty Images ...dies ist wenige Minuten zuvor passiert © Getty Images Der neue Weltmeister kündigt an, dass er es in der Nacht ordentlich krachen lassen wird © Getty Images Noch wenige Stunden vorher hatte Rosberg in der Abendsonne von Abu Dhabi aber hart für seinen Titel arbeiten müssen © Getty Images Anzeige Vor dem Rennen geht Niki Lauda (l.), vor Formel-1-Boss Bernie Ecclestone (r.) sogar auf die Knie. Ob der Österreicher den scheidenden Briten bat, doch noch weiterzumachen, ist nicht überliefert © Getty Images Genug geredet: Volle Konzentration der beiden Titelrivalen vor dem Start © Getty Images Nach einer imposanten Flugshow geht es dann endlich los © Getty Images Lewis Hamilton gibt sich keine Blöße, verteidigt nach dem Start Platz eins © Getty Images Anzeige Für Nico Rosberg könnte es dennoch kaum besser laufen: Der 31-Jährige übersteht die erste Kurve unbeschadet, Rowdie Max Verstappen kollidiert mit Nico Hülkenberg und muss vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten © Getty Images Nach 16 Jahren in der Königsklasse geht in der 14. Runde die Formel-1-Karriere von Ex-Weltmeister Jenson Button etwas unrühmlich zu Ende © Twitter/F1 Ein Defekt an der Radaufhängung hindert die Zuschauer am Yas Marina Circuit nicht daran, den Briten mit Standing Ovations zu würdigen. Bei Mama Simone und Button selbst kullern das ein oder andere Tränchen © Twitter/F1 Sogar Paris Hilton schaut sich das Rennen in der Ferrari-Box an © Twitter/F1 Anzeige Ist dies das Weltmeister-Manöver? Nico Rosberg liefert sich ein knallhartes Duell mit Max Verstappen, der wegen der härteren Reifenmischung nicht an die Box musste und daher wieder nach vorne fahren konnte. Rosberg schnappt sich den Niederländer und rangiert damit auf Platz zwei © Twitter/F1 Lewis Hamilton versucht zwar am Ende noch einmal durch absichtliches Trödeln Nico Rosberg in die Bredouille zu bringen. Hilft aber alles nichts: Rosberg behält die Nerven und holt sich seinen ersten WM-Titel © Getty Images

Verstappen „magisch“ - Hamilton distanziert Bottas

Der Deutsche verwies dabei auf den Abstand von Mercedes-Teamkollege Bottas auf Hamilton: „Sieben Zehntel. Selbst wenn man zwei Zehntel für den Antrieb abzieht, ist es noch immer eine halbe Sekunde.“

Anzeige

Bottas hatte nach dem Qualifying erklärt, dass ihm am Samstag ein älterer Motor eingebaut werden musste. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Für Rosberg steht dennoch fest: „Lewis war gut heute. Aber der andere Kerl (Verstappen, Anm. d. Red.) hat eben etwas Magisches aus dem Hut gezaubert.“

Der Sonntag wird zeigen, ob Verstappen dies auch im Rennen gelingt.