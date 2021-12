Zlatan Ibrahimovic erzielt 300. Tor in Top-Ligen - nur Ronaldo und Messi besser

Zlatan Ibrahimovic rette den AC Mailand bei Udine in der Nachspielzeit und erreicht eine besondere Tor-Marke. Nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi trafen in den Top-Ligen öfter.

Ibrahimovic rettet Milan in der 92. Minute

In der 92. Minute rettete der Schwede Milan mit einem sehenswerten Treffer immerhin noch den Punkt in Udine.

Ibrahimovic hat damit in der Serie A insgesamt 154 Tore auf dem Konto, dazu hat er 113 Treffer in der Ligue 1, 17 in der Premier League und 16 in La Liga erzielt.