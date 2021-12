Ex-Bayern-Stürmer: Douglas Costa will Gremio Porto Alegre nach Abstieg verlassen

Der Ex-Bayer, Leihgabe von Juventus, hatte mit Wut im Bauch einen Treffer von Gremio in dem entscheidenden Spiel erzielt, dessen Ausgang seinen Farben dennoch nicht zum Klassenerhalt reichte.

Costa hatte in der Partie gar nicht mitwirken wollen. Stattdessen war seine Hochzeitsfeier in einem Nobelhotel in Rio de Janeiro geplant. Der Verein verweigerte ihm jedoch den gewünschten Sonderurlaub.