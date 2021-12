Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC (Dienstag, 20:30 Uhr)

Am kommenden Dienstag um 20:30 Uhr trifft der FSV auf die Hertha. Zuletzt musste sich Mainz geschlagen geben, als man gegen den FC Bayern München die sechste Saisonniederlage kassierte. Hertha BSC gewann das letzte Spiel souverän mit 2:0 gegen DSC Arminia Bielefeld und muss sich deshalb nicht verstecken.

Die Ursache für das bis dato enttäuschende Abschneiden der Hertha liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 29 Gegentreffer fing. Die bisherige Ausbeute der Gäste: fünf Siege, drei Unentschieden und sieben Niederlagen.

Mit Hertha BSC hat der FSV einen auswärtsstarken Gegner (2-1-5) zu Gast. In der Tabelle liegen beide Teams mit drei Punkten Unterschied dicht beieinander. Eine lasche Gangart konnte man dem 1. FSV Mainz 05 in der bisherigen Saison nicht attestieren. 35 Gelbe Karten belegen, dass der FSV nicht gerade zimperlich zur Tat schritt. Die Hertha wie auch Mainz haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.