Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FC Köln (Dienstag, 20:30 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen dem VfL nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen Köln? Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Wolfsburg ernüchternd. Gegen den VfB Stuttgart kassierte man eine 0:2-Niederlage. Am letzten Spieltag nahm der 1. FC Köln gegen den FC Augsburg die vierte Niederlage in dieser Spielzeit hin.