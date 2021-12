Karim Adeyemi mit Hattrick für Salzburg - BVB und Leipzig weiter im Rennen

Adeyemi: „Glücklich über meinen ersten Hattrick“

Für Salzburg und Adeyemi ist jetzt Winterpause. RB führt dank der Adeyemi-Tore die österreichische Bundesliga mit 14 Punkten Vorsprung an und überwintert zudem in der Champions League. Adeyemi steht in dieser Saison bei starken 18 Treffern in 28 Pflichtspielen.