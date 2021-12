WWE: Ex-Champion Alberto Del Rio entgeht lebenslanger Haft

Ein mehrfach verschobener Prozesstermin am Freitag endete damit, dass der Fall eingestellt wurde. Laut Gerichtsdokumenten war der springende Punkt „ein abwesender Zeuge“ - womit sich die schon vor einem Jahr angedeutete Wende bestätigt hatte.

Damals hatte eine Frau via Instagram eine an Del Rios Familie gerichtete Entschuldigung veröffentlicht , es handelte sich allem Anschein nach um die Frau, die Del Rio bezichtigt hatte, einen monströsen Gewaltakt gegen sich begangen zu haben.

Schon damals war erwartet worden, dass die Anklage gegen den früheren Verlobten von Ex-WWE-Kollegin Paige trotz erdrückend scheinender Indizienlast unter diesen Umständen nicht haltbar sein würde - was sich nun bestätigt hat.

Ex-Topstar von WWE drohte lebenslange Haft

Del Rio, Sohn der mexikanischen Ringlegende Dos Caras, war im Mai wegen eines schweren Vergewaltigungs- und Körperverletzungs-Vorwurfs verhaftet worden, im Oktober war er von der Staatsanwaltschaft von Bexar County in Texas offiziell angeklagt worden, wegen Entführung in besonders schwerem Fall und Vergewaltigung in vier Fällen.