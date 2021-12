Corentin Tolisso angeschlagen - droht FC Bayern und Trainer Nagelsmann der nächste Ausfall?

Nagelsmann erklärt Comeback-Plan: So geht es Kimmich

Beim 2:1-Sieg des Rekordmeisters gegen den FSV Mainz 05 musste Mittelfeldspieler Corentin Tolisso vorzeitig ausgewechselt werden. „Coco hat viel mehr gespielt, als in den Wochen zuvor. Er hat leichte muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel gekriegt“, erläuterte der Cheftrainer auf der Pressekonferenz im Anschluss.

Ob der Franzose eine Pause einlegen muss, ist aber noch nicht klar. „Da müssen wir einfach gucken, was ist. Hoffentlich nichts Strukturelles. Er meinte, vom Gefühl her eher nicht, aber da müssen wir morgen einfach die Diagnose abwarten“, so Nagelsmann weiter.