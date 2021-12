Formel 1: Stimmen mit Hamilton, Verstappen, Vettel und Norris nach Qualifying in Abu Dhabi

... über seine Versuche in Q3: „Ich glaube schon, dass im Mercedes mehr Speed drin ist, aber im ersten Versuch unterlief mir in Kurve 5 ein Fehler und der zweite Versuch war zwar sauber, aber die Reifen nicht optimal auf Temperatur. Aber die Zeit, die Max hingehauen hat, hätte ich nicht erreichen können. Aber wir sind auf unterschiedlichen Reifen unterwegs und ich sehe genau, wo er unterwegs ist.“

... über die Buhrufe gegen ihn : „Ich bin jedes Mal ein wenig überrascht, wenn das passiert, aber es ist verständlich – da sitzen viele Fans in Orange auf den Tribünen. Das ist nichts, was mich aus der Ruhe bringen könnte.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

... über seine Position hinter den WM-Rivalen: „Ich bin etwas nervös. Der Racer in mir würde natürlich am Sonntag am liebsten entschlossen in Führung gehen, aber ich habe Angst, mich da bei Max und Lewis einzumischen und eine Kontoverse loszutreten. Ich will diese WM nicht entscheiden. Aber ich werde mein Bestes versuchen und die Chance nutzen.“