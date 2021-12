2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli, 1:1 (0:0)

Der FC St. Pauli wurde gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam über ein 1:1 nicht hinaus. Die Fortuna stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen.

Fortuna Düsseldorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die Fortuna ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

St. Pauli holte auswärts bisher nur zwölf Zähler. Mit 36 Punkten stehen die Gäste auf dem Platz an der Sonne. Offensiv konnte dem FC St. Pauli in der 2. Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 37 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur dreimal gab sich St. Pauli bisher geschlagen. Der FC St. Pauli blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.